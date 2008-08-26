На Закарпатті - масове отруєння у їдальні підприємства

у лікарні залишаються 92 особи, які отруїлися в їдальні підприємства

Київ. 24 серпня. УНІАН. На сьогодні в Закарпатській обласній інфекційній лікарні перебувають 92 працівники ТОВ „Ядзакі-Україна” з села Минай Ужгородського району, які вживали їжу в харчоблоці підприємства та були госпіталізовані протягом 20-22 серпня з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, стан хворих лікарі характеризують як задовільний.

Всього на вказаному підприємстві працюють близько 1200 осіб.

Фахівцями районної та обласної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина отруєння встановлюється