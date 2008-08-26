Діти з Прикарпаття оздоровлюються у Донецькій області

98 дітей із постраждалого від повені Прикарпаття оздоровлюються в Святогорську Донецькій області

Зараз у Донецькій області, в місті Святогорську оздоровлюються 98 дітей із постраждалого від повені Галицького району Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, діти і 6 дорослих, які їх супроводжують, відпочивають у санаторно-оздоровчому центрі «Смарагдове місто».