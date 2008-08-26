Діти з Прикарпаття оздоровлюються у Донецькій області
09:44, 26 серпня 2008Країна
0
На даний момент їх 98
98 дітей із постраждалого від повені Прикарпаття оздоровлюються в Святогорську Донецькій області
Зараз у Донецькій області, в місті Святогорську оздоровлюються 98 дітей із постраждалого від повені Галицького району Івано-Франківської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, діти і 6 дорослих, які їх супроводжують, відпочивають у санаторно-оздоровчому центрі «Смарагдове місто».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter