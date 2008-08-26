Столичні лікарні підготують до холодів вчасно

За інформацією Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА, на підготовку лікувально-профілактичних закладів цього року передбачено 5 млн. грн., з яких 1 млн. грн. вже освоєно на ремонт теплотехнічного обладнання наркологічної лікарні «Соціотерапія» (100%), психоневрологічного диспансеру № 5 (100%), стоматологічної поліклініки Оболонського району та частково на інших об’єктах.