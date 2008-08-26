Столичні лікарні підготують до холодів вчасно
09:53, 26 серпня 2008Країна
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Повідомили в прес-службі КМДА
За інформацією Головного управління охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА, на підготовку лікувально-профілактичних закладів цього року передбачено 5 млн. грн., з яких 1 млн. грн. вже освоєно на ремонт теплотехнічного обладнання наркологічної лікарні «Соціотерапія» (100%), психоневрологічного диспансеру № 5 (100%), стоматологічної поліклініки Оболонського району та частково на інших об’єктах.
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