Генпрокуратура відмовила МОЗ у наданні експертизи причин смерті через щеплення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Як йдеться у листі за підписом заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури за фактом смерті Антона Тищенко призначена додаткова судово-медична експертиза, проведення якої доручено експертам Академії медичних наук України.

Відтак, підкреслив заступник генпрокурора, до закінчення експертних досліджень надати інформацію про результати судово-медичної експертизи неможливо.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України вважає, що затягування розслідування згаданого процесу не є на користь ні суспільству, ні державі.

Як повідомлялося, 13 травня старшокласник з Краматорська Антон Тищенко після щеплення від кору та краснухи, зробленого напередодні, помер у реанімації.

За даними Міністерства охорони здоров’я, представники Генпрокуратури вилучили патоморфологічні матеріали у травні 2008 р., не дозволивши комісії МОЗ ознайомитись з результатами аналізу, який би встановив реальні причини смерті підлітка.

4 липня Міністерство охорони здоров’я, на адресу якого неодноразово лунали звинувачення в затягуванні розслідування, направило відповідного листа з проханням надати інформацію судмедекспертів Генпрокуратури України або ж дозволити представникам МОЗ дослідити матеріали власними силами.