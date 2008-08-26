Робота вночі спричиняє рак

Всесвітня Організація Охорони здоров`я (ВООЗ) оголосить у грудні про включення роботи в нічні зміни в список вірогідних канцерогенів, які призводять до ракових захворювань.

Очікується, що після цього оголошення нічну роботу в список вірогідних канцерогенів включить також Американська спілка по боротьбі з раком.

Рішення про включення роботи в нічну зміну в список причин раку прийняло Міжнародне агентство з досліджень у області раку (IARC) - одна із структур ВООЗ.

За даними агентства, випадки захворювання на рак грудей у жінок і на рак простати у чоловіків вище серед осіб, що працюють в нічну зміну. За однією з версій, причиною тому стає порушення біоритмів, яке може викликати порушення, які ведуть до ракових захворювань.

На даний момент тільки в розвинутих країнах в нічну зміну працюють до 20% працездатного населення.

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