Усиновлення - скасувати вікове обмеження прийомних батьків?

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова вимагає скасувати одну із статей Сімейного кодексу України, якою встановлено віковий ценз батьків-усиновлювачів. Омбудсмен вже направила відповідне подання до Конституційного Суду. Втім, одностайності в цьому питанні немає. Працівники служб з усиновлення дотримуються іншої думки.

Відповідно до Сімейного кодексу, різниця у віці між усиновлювачами та дитиною має бути не більше 45 років. Саме цю норму Карпачова вважає неконституційною, і такою, що порушує право дитини на виховання в сім’ї. Через віковий ценз державні установи відмовляють багатьом бажаючим взяти на виховання дитину, хоча „усиновлювачі саме такого віку є більш відповідальні, морально готові до виховання дитини у нормальних умовах”, переконані в апараті омбудсмена.

Водночас, як зауважив керівник управління в справах неповнолітніх Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, практика показує, що літніх усиновлювачів не багато. За останніх чотири місяці на Львівщині таких звернень було лише три, і то від самотніх жінок. Водночас понад чотири десятки молодих сімей чекають у черзі на дитину. Володимир Лис вважає, що поки не на часі скасовувати віковий ценз з морально-етичних міркувань. Не виключено, що ці діти можуть з часом отримати психологічні травми через вік батьків, або бути використаними у ролі доглядача, застерігає Лис.

dw-world.de