За заборону відвідувати хворого у реанімації відповідатиме персонально головний лікар - МОЗ

Допуск відвідувачів до пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії є персональною відповідальністю головних лікарів або керівників закладів охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра охорони здоров’я Віктор Шафранський на прес-конференції у Києві.

За його словами, до керівників, які не виконуватимуть наказу № 592, застосовуватимуть «адміністративний натиск».

«Аргументи, що виконання цього наказу потребує додаткового фінансування, є надуманими. Заяви про те, що "у нас немає табуреток, бахилів, шапочок" чи ще чогось, не сприймаються. Це абсолютно суб'єктивні заяви, які не відповідають дійсності. Ще раз підкреслюю - потрібен лише халат, маска, бахили. Це є у кожній лікарні. Цей процес тільки починається. Має проводитися роз’яснювальна робота, адміністративний натиск. І тоді ці питання знімуться самі», - сказав Шафранський.

Очільник МОЗ наголосив, що бере під особистий контроль виконання цього наказу.

«Ми проведемо селекторну нараду, на якій керівники з питань охорони здоров’я у регіонах отримають чіткі директиви, ми відповімо на їхні запитання. Переконаний, що цей наказ поліпшить перебування дітей та родичів у реанімаціях. Моє особисте переконання, коли батьки або родичі знаходяться біля хворого, процес одужання настає набагато швидше та краще. Присутність родичів біля хворих у реанімаціях спонукає медичний персонал, допомагає піклуватися про пацієнта», - додав Шафранський.

Він пояснив: «Якщо у певному медичному закладі є обмеження щодо відвідування, головний лікар чи керівник закладу охорони здоров'я має внести відповідні зміни до нормативного документу, виходячи з того, що наказ МОЗ є головним у системі охорони здоров’я».

«Такі нормативні документи мають бути належним чином та швидко оформлені. Цей механізм має працювати чітко», - вважає чиновник.

Читайте такожДо пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії тепер пускатимуть безперешкодноЯк повідомляв УНІАН, МОЗ дозволив безперешкодне відвідування пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії.

Наказом МОЗ від 15 червня 2016 року № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», передбачено, що заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ВІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня.

Також передбачено, що особи, які не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск за умови наявності усної згоди одного з батьків або законних представників.

Відповідно до порядку допуску, одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень. При цьому в палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть перебувати не більше двох відвідувачів.

В наказі сказано, що відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань, або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів в реанімації.