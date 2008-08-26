Солодке підсилює відчуття помилкового апетиту

Американські неврологи виявили в мозку ключові клітини контролю за апетитом, що викликають посилене відчуття голоду, що приводить до втрати контролю над апетитом і потенційного збільшення ваги з віком. Але активність цих клітин і вільних радикалів залежить від їжі, яку людина споживає, – фізіологи відмітили, що апетит посилюється після продуктів, багатих на вуглеводи і цукор. Чим більше вуглеводів і цукру поступає в організм, тим більше клітин регулювання апетиту ушкоджується. В результаті людина може неусвідомлено звикнути до шкідливої їжі і збільшити кількість її вживання, пояснюють дієтологи Monash University.

Напад на клітини придушення апетиту створює умови для нестійкої клітинної комунікації між сигналами мозку, що оповіщають про відчуття голоду. Люди від 25 до 50 років знаходяться в особливій небезпеці, оскільки саме в цій віковій категорії втрачаються важливі нейрони, говорять лікарі. Коли наш шлунок порожній, активується гормон грелин, що повідомляє мозок про те, що пора перекусити.

Проте при надмірному споживанні продуктів з високим вмістом вуглеводів і цукру вільні радикали заважають нормальній роботі нейронів і приводять до помилкового апетиту, сприяючи переїданню і ожирінню.

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