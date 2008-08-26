Стрес під час вагітності надзвичайно небезпечний

Американські вчені прийшли до висновку, що вагітні жінки, що пережили війни і збройні конфлікти, ризикують народити дітей з високою схильністю до шизофренії.

Як з`ясувалося, немовлята, чиї матері знаходилися з другого місяця вагітності у вогнищі арабо-ізраїльської «шестиденної війни» 1967 року, мали значно більше шансів захворіти шизофренією в дорослому віці.

«Під стресом розуміється сильне потрясіння, одержане в умовах природних катастроф, таких, як землетрус або ураган, або терористичних актів, або раптової втрати близьких», - сказала доктор Долорес Маласпіна з медичної школи Нью-Йоркського університету.

Американські вчені вивчили матеріали 88 тис. 829 людей, народжених в Єрусалимі в період з 1964 по 1976 роки. «Статистика показує, що серед дітей, народжених в січні 1968 року і схильних до шизофренії, опинилося в 2-3 рази більше», - повідомляють дослідники.

Шизофренія, від якої страждають близько 1,1% населення планети, вважається спадковим захворюванням, проте було виявлено багато випадків, не пов`язаних з генетичною схильністю.

Ряд проведених досліджень свідчить про те, що стрес у вагітних жінок може привести до розвитку у їх дітей діабету другого типу, гіпертонії і інших видів серцево-судинних захворювань

newsland.ru