Розстріляний у центрі Києва директор стоматклініки помер у реанімації

Директор стоматологічного центру на Печерську Іван Опанасюк, якого розстріляли у центрі Києва невідомі, помер у сьогодні, 5 липня, вранці у реанімації столичної лікарні №17, пише ТСН.

Про це із посиланням на медиків повідомило "Сегодня". "Чоловікові зробили кілька складних операцій, але, на жаль, врятувати його життя не вдалося, від отриманих поранень він сьогодні вранці помер", - розповіли лікарі. Зазначимо, постраждалого доставили до реанімації у вкрай важкому стані із пораненнями грудної клітки, шиї та ніг. Йому зробили декілька операцій, але марно.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 1 липня, у центрі Києва невідомі на мотоциклі розстріляли водія джипа. Нападники декілька разів вистрілили у чоловіка і зникли з місця події.

На думку правоохоронців, за власником стоматологічного центру стежили, а його вбивство - заплановане. Місяць тому на паливному баку свого позашляховика Опанасюк виявив GPS-трекер, який відслідковував місцеперебування автомобіля.

На родину Опанасюків нападають не вперше. 11 років тому у власному кабінеті вбили рідного брата Івана Опанасюка – засновника стоматологічної клініки, головного стоматолога МОЗ та президента Асоціації стоматологів України Юрія Опанасюка. Тоді вбивця Олег Мороз так помстився Опанасюку за неотримане крісло директора Асоціації стоматологів. Його засудили на 15 років.