Мер Донецька передав лікарням 10 машин «швидкої допомоги»

Сьогодні мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО передав медичним установам міста 10 машин «швидкої медичної допомоги», які закуплені за кошти міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, мер зазначив, що на закупівлю спецавтомобілів було витрачено 800 тис. грн. у рамках реалізації програми «Місто без околиць».