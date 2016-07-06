Єдина методика розрахунку вартості медичних послуг має бути простою і зрозумілою - МОЗ

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

До опрацювання цього питання були залучені фахівці МОЗ України, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я в областях, провідних наукових установ, медичних закладів, представники експертного та громадського середовища, склад яких затверджений наказом МОЗ України №538 від 08.06.2016.

Були визначені основні підходи до розрахунку вартості медичних послуг з урахуванням тих авторських методик, які вже напрацьовані в Україні, а також відштовхуючись від світового досвіду та діючого чинного законодавства.

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Спеціалісти дійшли згоди, що на основі найкращих практик уже існуючих розрахунків має бути створена єдина, уніфікована, яка була б максимально простою, придатною в межах цільових державних видатків на охорону здоров’я, враховувала б гарантійний державний пакет медичних послуг, і водночас з правом медичних закладів самостійно визначати та коригувати вартість наданих послуг в залежності, наприклад, від статусу закладу, собівартості послуги, складності пролікованого випадку тощо.

Потребує доопрацювання питання економічного розрахунку, яке ляже в основу цієї методики, а також контролю за якістю та ефективністю її впровадження. Фахівці переконані, що необхідно заслухати авторів щодо практичного застосування та економічної доцільності кожної із методик.

Єдина методика розрахунку вартості медичних послуг дозволить закладам охорони здоров'я встановлювати економічно обґрунтовані тарифи, дотримуватися державної дисципліни цін та дасть можливість місцевим органам виконавчої влади проводити розрахунок вартості платних медичних послуг в єдиному порядку.