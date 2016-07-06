Кабмін має намір представити концепцію реформи системи охорони здоров'я до кінця літа

Кабінет міністрів України має намір представити концепцію реформи системи охорони здоров'я до кінця літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Читайте такожУряд досі не запропонував стратегії реформування медицини - Гройсман"Ми до кінця літа представимо концепцію, яка буде напрацьована з комітетом, з експертним середовищем, реформи системи охорони здоров'я, яку ми хочемо мати систему охорони здоров'я і що потрібно зробити, щоб вона відповідала концепції", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Гройсман анонсував, що уряд найближчим часом підготує всі необхідні кроки для того, щоб демонополізувати ринок ліків.

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