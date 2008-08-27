Вчені знайшли супер-засіб від сонливості

Виявляється, щоб не спати, зовсім не обов`язково заштовхувати в себе літри кави або пити пігулки.

Боротися з сонливістю можна і немедикаментозними способами. Наприклад, у прямому розумінні слова засвітити собі в око. Головне, щоб світло було таким, як треба.

Принаймні, так стверджують вчені з Оксфордського університету, що дослідили будову людського ока. Вони виявили, що на поверхні очного яблука знаходяться особливі нервові клітини, що реагують на певне освітлення і контролюючі бажання людини спати. Вони безпосередньо регулюють так звані сонні центри в нашому мозку і таким чином можуть примусити вас заснути швидше або не відчувати сонливості взагалі.

Взагалі, те, що інтенсивність освітлення впливає на наше бажання і здатність спати, було відмічено давно, проте ніяких точних наукових доказів цьому факту не було. Так, при тьмяному світлі багато людей втрачають здатність концентруватися, гірше працюють, відчувають сонливість і навіть позіхають. При яскравому світлі, навпаки, навіть розслабитися досить складно, а вже заснути можна і не намагатися. Тому досвідчені бізнесмени давно знають, що при хорошому освітленні продуктивність праці співробітників зростає майже в півтора рази.

Тепер же медики, схоже, розкрили точний механізм впливу світла на активність нашого мозку.

"Фактично, ми відкрили новий спосіб регулювати стан людини – її сон і пробудження", - говорить провідний фахівець дослідження професор Рассел Фостер.

Щоб перевірити свої припущення, Фостер і його група вивели спеціальних лабораторних мишей, у яких ці самі клітини були навмисно "відключені". І що ж вийшло: миші абсолютно не реагували на світло і спали незалежно від того, при якому світлі вони знаходяться. І це при тому, що гризуни взагалі дуже чутливі до світла, тільки реагують на нього навпаки: вночі полюють, а вдень сплять. Так, звичайні лабораторні миші при вимкненому світлі проявляли небувалу активність, а при ввімкненому засинали через 15-20 хвилин.

Відкриття Фостера і його групи тим більше важливе тому, що сон впливає не тільки на емоційний стан людини і ефективність її роботи, але і на здоров`ї взагалі. Порушення сну пов`язують з депресіями, погіршенням пам`яті, проблемами з вагою, падінням імунітету і навіть підвищеним ризиком ракових захворювань. Сучасна фармакологія пропонує безліч засобів для регуляції сну, проте всі вони, природно, діють на хімічну сторону нашого організму і можуть мати неприємні побічні ефекти.

"Порушення режиму сну стали дуже гострою проблемою в XXI столітті. Ненормований робочий день і цілодобова доступність технічних засобів примушують людей жертвувати сном заради розваг або заробітку", - говорить Фостер.

Як сподівається вчений, детальніше вивчення відкритого ним механізму дозволить розробити кардинально нову терапію для управління сном. Якщо це дійсно так, мільйони людей, які страждають безсонням, нарешті зможуть спокійно засинати, а студенти, які готуються до іспитів, зможуть з легкістю вивчати підручники цілу добу безперервно.

podrobnosti.ua