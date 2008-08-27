Дієта для відмінника

1 вересня з радісним нетерпінням чекають навіть найзакореніліші двієчники. За школою (хай це відчуття зникне на першому ж уроці) скучила вся дітвора. Нам же, батькам, слід розуміти головне - в гонитві за знаннями наші улюблені чада часто втрачають здоров`я.

І лише від нас залежить, наскільки процес навчання пройде безболісно для організму, що росте.

Як поснідаєш— так і повчишся

«Порожнє черево до вчення глухе», говорить народна мудрість. Чим і як потрібно годувати дитину, щоб вона вчилася краще?

Солодкий йод

Два «рецепти для розуму» знають всі батьки. Перший — солодкий: цукор і глюкоза. Вони стимулюють мислення. Другий рецепт — продукти з йодом.

— Глюкоза потрібна для роботи мозку, проте споживати її або цукру спеціально для стимуляції розумової роботи не потрібно, — пояснює Михайло Богомолов, лікар-психоендокринолог і президент Російської діабетичної асоціації. — При нормальному вмісті глюкози в крові в мозок її поступає цілком достатньо. Нашим школярам потрібні овочі і фрукти, а не солодощі. Вони і так одержують їх в надлишку. Про це свідчить небувале зростання цукрового діабету 2-го типу серед дітей. Це доросла форма хвороби, і у дітей її ніколи раніше не було.

Здоровим дітям краще приймати йод з їжею, а не у вигляді пігулок. Для цього досить використовувати йодовану сіль. Купуючи її, уважно читайте інформацію на упаковці: вибирайте сіль не з йодитом калія, а з йодатом. Він стійкіший і не руйнується при готуванні. Окрім солі на йод багаті морська риба і інші морепродукти.

Варіант «Омега»

Школяра потрібно годувати рибою не меншого 2-3 разів на тиждень. І справа не тільки в йоді, з морською рибою дитина також одержить достатню кількість хороших білків і омега-3 жирних кислот. Від них залежить ступінь концентрації уваги і здібність до навчання. Особливо омега-3 кислот багато в лососеві, тунцеві, макрелі, сардинах і іншій жирній рибі. Але майже весь лосось, що продається у нас (ми його називаємо сьомгою), вирощують на фермах, і в ньому значно менше омега-3 жирних кислот, чим в лососеві дикому.

На щастя, омега-3 кислоти є не тільки в дарах моря. Їх багато у волоських і мигдалевих горіхах, а також в рапсовому і льняному маслі, купити ці продукти сьогодні нескладно. Пристойні дози омега-3 можна почерпнути і з зелених салатів, капусти, а також з кабачків і гарбузів.

Кожному школяру — по пляшці

Кілька років тому в англійських школах дітей почали вчити пити воду. Кожен учень повинен був мати власну пляшку, до якої можна було прикладатися прямо на уроці. Чому? У мозку 80% води, і він дуже чутливий до її нестачі. Навіть невеликий дефіцит води здатний викликати швидку втому і головні болі. Це наукові факти. Діти, що мали доступ до води протягом всього шкільного дня, набагато краще справлялися з тестами, що оцінюють їх розумові здібності.

Отже, збираючи дитину в школу, не забудьте покласти їй в ранець або портфель пляшку з водою. Першокласникам потрібно не меншого 1,5 літра води в день, десятирічкам — 1,75 літра, а підліткам, як і дорослим, — 2 літри цілющої вологи.

Газована вода воду не замінить. В ній купа цукру, а в «колах» ще і кофеїн. Так, він може зробити мізки яснішими, але ненадовго. Крім того, кофеїн, як і всякий допінг, «насилує» мозок, виснажуючи ресурси нейромедіаторів. Ці речовини передають сигнали від однієї нервової клітини до іншої, і від них залежить не тільки наше мислення, але й настрій. Коли їх стає мало, виникають проблеми. На щастя, збалансувати кількість нейромедіаторів неважко. Досить давати на сніданок яйця, рибу, пісне м`ясо і птицю, особливо індичку, ягоди, фрукти, натуральні соки з м`якоттю.

Не забувайте — сніданок повинен бути поживним, щоб зранку «зарядити» мозок для навчання.

Хвороби з ранця

За даними Інституту вікової фізіології РАО, у 90% школярів є відхилення в психічному або фізичному здоров`ї. Які ж хвороби дитина заробляє разом з атестатом зрілості?

1. Порушення постави

Статистика: порушення постави виявляються у 40-80% школярів.

Причини виникнення: слабкі, недорозвинені (або нетреновані) м`язи спини, тривале вимушене неправильне положення тіла, незручні меблі дома і в школі, неправильно підібраний портфель або ранець.

Як виявляється: при сутулості — грудний відділ хребта виступає вперед, грудна клітка ввігнута, плечі зведені, живіт випнутий. При сколіозі — бічне викривлення хребта.

Профілактика: підбір раціональних меблів, відповідних росту дитини, вироблення зручної пози при письмі і читанні, заняття спортом, загартувальні процедури, повноцінне харчування.

2. Гастрит

Статистика: До закінчення школи число дітей, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту, збільшується в 2 рази.

Причини виникнення: їжа усухом`ятку, великі перерви між прийомами їжі, відсутність в раціоні гарячих страв.

Як виявляється: періодичні ниючі болі у верхній частині живота, печія.

Профілактика: дробове живлення (5-6 разів на добу), повноцінний раціон, обов`язкова присутність м`ясних або овочевих бульйонів.

3. Короткозорість

Статистика: кількість короткозорих дітей до моменту закінчення школи збільшується в 5 разів.

Причини виникнення: недостатня освітленість робочого місця, тривале перенапруження очей.

Як виявляється: падіння гостроти зору — поступове або різке.

Профілактика: забезпечте робоче місце дитини достатнім освітленням — 40-60 ватів на квадратний метр. Оптимальні умови (м`яке розсіяне світло, відсутність тіней) дає люмінесцентна лампа. Стежте, щоб відстань між очима дитини і робочою поверхнею було не меншого 30-35 см, а відстань від телевізора — в 5 разів більшою, ніж діагональ екрану. Тривалість безперервного перегляду телевізора не повинна перевищувати 20-40 хвилин.

4. Невроз

Статистика: від різних форм неврозів страждають до 50% школярів.

Причини виникнення: невідповідність між вимогами педагога і можливостями учня, надмірні навантаження, хронічне недосипання. (Дефіцит нічного сну, наприклад, у учнів молодших класів — 1,5 — 2 години в день.)

Як виявляється: відчуття тривоги, неспокої, напруження, невпевненості в собі, неспокійний сон.

Профілактика: не вантажте дітей понад міру домашніми і додатковими заняттями, не перебільшуйте значущість шкільних оцінок, стежте за режимом дня.

До речі

Згідно до санітарно-епідеміологічних вимог, тривалість одного додаткового заняття в учбові дні не повинна перевищувати 1,5 години, у вихідні і каникулярні — 3 години. Після 30-45 хвилин занять необхідна перерва, мінімум 10 хвилин. Початок занять — не раніше 8 ранку, закінчення — не пізніше 8 вечора

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