Щепленням почнуть боротися проти гіпертонії

Третина дорослого населення західних країн живе з діагнозом, який удвічі збільшує ризик інсульту чи інфаркту.

Сьогодні є чимало ефективних препаратів, які дозволяють швидко знизити високий кров’яний тиск. Але щоб він завжди залишався нормальним, треба неухильно дотримуватися рекомендацій лікарів і не забувати щодня за розкладом ковтати пігулки, які, до того ж, мають побічні дії. Під керівництвом фахівців Ганноверського медичного інституту в трьох німецьких клініках розпочалася друга стадія тестування принципово нового препарату.

„Ця вакцина діє проти гормону ангіотензин-2, який утворюється в крові людини, й якому належить ключова роль у регулювання артеріального тиску. Ангіотензин-2 стимулює звуження кровоносних судин, тому тиск і підвищується. Коли це відбувається постійно, як у хворих на гіпертонію, з часом виникає гіпертрофія гладеньких м’язів серця, нирок, інших органів,” – зазначив професор Ян Мене.

Вакцина складається з вірусоподібних частинок вкритих особливими рецепторами. При потраплянні в кров до них прилипають молекули гормону гіпертонії. Імунна система починає атакувати вірус, знищуючи разом із ним і ангіотензин-2. Концентрація його зменшується, судини розширюються, тиск падає, і пошкоджені органи поступово відновлюються. Завдяки тому, що певний час після ін’єкції антитіла й надалі активно борються з „ворогами”.

„Дослідження ще тільки розпочалися, - додає керівник відділу гіпертонічних і ниркових захворювань. – На даному етапі найскладніше – це визначитися з правильним дозуванням.”

Досі пацієнтам уводили препарат у невеликій концентрації, аби уникнути загрози того, що тиск не підвищуватиметься й тоді, коли в цьому є потреба. Невідомо також, наскільки вистачить дії п’ятьох щеплень, зроблених упродовж двох тижнів.

Німецькі фахівці припускають, що для стійкого клінічного ефекту, вакцинацію доведеться повторювати кожні чотири, а то й кожні два роки.

„Головна побічна дія на даний момент – це подразнення від підшкірного впорскування вакцини. Укол роблять у руку, й два-три дні це місце потім болить. Іноді виникає стан як при захворюванні на грип. Цих симптомів легко позбутися за допомогою звичайного парацетамолу. Не виключено, однак, що наразі виявлені далеко не всі негативні наслідки. Потрібні тривалі й масштабі тестування. У найліпшому випадкові вакцина проти гіпертонії з’явиться на ринку 2012-го року. Але вона в жодному разі не позбавить пацієнтів необхідності боротися зі шкідливими звичками – з палінням, зловживанням алкоголем, із переїданням. І в майбутньому жоден укол, жодна пігулка не замінить прогулянок на свіжому повітрі, занять спортом та здорового харчування,” – підкреслив професор.

tsn.ua/nauka