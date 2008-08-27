Щоб нігті були міцними

Щоб наші ручки виглядали здоровими і красивими, зовсім недостатньо доглядати тільки за їх шкірою, необхідно проявити турботу і про нігтики. Розглянемо декілька ефективних способів догляду за нігтями. Нігті, як і волосся, є придатками шкіри. Вони є своєрідними пластинками з ороговілої шкіри епідермісу. Ніготь бере свій початок з нігтьового мішечка, який розташований на пальцях. Зовнішній вигляд нігтів і їх здоров`я залежить від поживних речовин, які поступають до них по кровоносних судинах. Нігті потребують щоденного гігієнічного догляду, оскільки під ними з дуже великою швидкістю скупчується безліч різних бактерій і бруду. Для видалення таких мікробів, необхідно мити кінчики пальців м`якою щіточкою, а бруд видаляти спеціальною нігтечисткою. У жодному випадку не можна користуватися з цією метою гострими предметами, наприклад, ножицями або голками, оскільки ніжну шкіру під нігтями можна дуже сильно поранити. До того ж, якщо ви подряпаєте поверхню шкіри, то на її шорстку поверхню сідатиме грязь з ще більшою швидкістю.

Здорові нігті мають гладеньку, блискучу поверхню блідо-рожевого кольору. Крім того, що на міцність і красу нігтів впливає рівень кальцію в організмі, під впливом різних побутових хімічних препаратів (прального порошку, засобів для миття посуду і кахлю і т.п.) нігті починають бліднути, розшаровуватися і кришитися. Лаки достатньо сильно пересушують поверхню нігтя, стоншують і змінюють структуру під впливом щільних речовин і води. В даному випадку рекомендується робити домашню роботу в рукавичках.

Щодня рекомендуємо на ніч втирати в нігті і в кінчики пальців рослинне масло або жирний крем.

Крихкі і ломкі нігті краще всього лікувати наступними способами:

· Теплі ванни з рослинного масла. Для цього додають в неї також вітамін А, 5 крапель лимонного соку або 3 краплі йоду. Робити їх рекомендується 1-2 рази в тиждень.

· Теплі ванни з морської або куховарської солі.

· Регулярно потрібно втирати в шкіру, де проходить корінь нігтя, сік чорної смородини, журавлина, лимонний сік або столовий оцет.

· Рекомендується робити на ніч: розтопіть бджолиний віск на водяній бані, злегка остудіть і занурте в нього кінчики пальців, вийміть і дайте охолодитися. Не знімайте віск до ранку.

· У їжу вживайте більше продуктів, багатих білком, мінеральними речовинами, вітаміном А і D, а також желатином. Його можна вживати у вигляді заливних блюд, желе, додавати в гарячий суп.

Як правильно обрізати нігті?

· Якщо ви активно працюєте удома, але навряд чи зможете носити довгий розмір нігтів, тому що вони доставляють масу незручностей при домашньому клопоті.

· Не варто зрізати нігті, залишаючи гострими кінці, оскільки вони можуть пошкодити не тільки шкіру, але і візуально значно укоротити пальці, зробити їх грубіше.

· Краще всього надавати нігтям мигдалеподібну форму, а також не варто дуже глибоко обрізати кутики, оскільки можна завдати травми і викликати запальний процес.

Зрізати нігті рекомендується не частіше 1 рази на тиждень. Шкіру нігтьового валика також треба акуратно відсовувати до кореня і обрізати. Заздалегідь треба руки потримати в теплій ванні з мильною водою. Якщо шкіра достатньо суха, змастіть її жирним кремом або жиром.

Особливу увагу слід приділити нігтям, якщо на пальцях утворилися задирки, оскільки вони можуть привести до розвитку гнійного запалення нігтьового валика і навіть пальця цілком. Щоб цього уникнути, змащуйте тріщини на шкірі розчином зеленки або йодом доти,доки ранка не затягнеться. Ранку також можна заклеїти дезинфікуючим клеєм БФ, який можна придбати в аптеці.

Якщо ви багато палите, і ця залежність відбивається на погіршенні кольору ваших нігтів, ми вам рекомендуємо скористатися наступним рецептом, щоб зняти жовтизну: візьміть 3% розчин перикиси водню і змішайте його з лимонним соком. Також допомагає суміш гліцерину 1 частина і перикисю водню 5 частин. Процедуру необхідно проводити щодня. При ороговілому шарі допоможе акуратне використання пемзи. Краще всього, якщо ви заздалегідь зробите на 10 хвилин мильно-содову ванну для рук.

Додати блиск нігтям допоможе 3-4 пігулки глюконата кальцію, розчиненого в гарячому молоці.

Ломкі нігті необхідно регулярно змащувати вітаміном А.

Роблячи манікюр, пам`ятаєте, що змивати його треба вітамінізованими засобами. Після цього обов`язково ввітріть жирний крем для нігтів або зробіть ванну з рослинного масла. Потім ввітріть лимонний сік. Після цього слід ретельно промити руки.

Доглядаючи за нігтями, не забувайте піклуватися про інші частини тіла: щодня мийте передпліччя і плечі теплою водою з милом, розтирайте махровим рушником, змащуйте шкіру живильними кремами, робіть погладжуючий масаж від зап`ястя до плеча і ліктя.