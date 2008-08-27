Вакцина проти кору та краснухи пройшла тестування у Франції

За результатами проведення тестування кількох серій вакцини для профілактики кору та краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям та вимогам Європейської Фармакопеї та Всесвітньої організації охорони здоров’я (TRS 840). Про це УНІАН повідомили у Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення.

За інформацією Держслужби, дослідження проводилося в лабораторії Французької агенції санітарної безпеки товарів для здоров’я (French health products safety agency). Тестування проходили серії: ZA25-X-UKR, ZA26-X UKRV, ZA26-X UKRR, ZA31-X UK.

Серія ZA26-X пройшла тестування із двох місць зберігання в Україні. Тестування проводилося за показниками «опис (зовнішній вигляд)», «аномальна токсичність», «стерильність», «активність», «термостабільність», «автентичність». Усі вони засвідчили повну відповідність вказаних серій вакцини специфікаціям та вимогам Європейської Фармакопеї та ВООЗ (TRS 840), стверджує Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України та наказів МОЗ, в Україні з 26 травня 2008 року мала розпочатися масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору та краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення від кору та краснухи, зробленого напередодні, помер у реанімації.

До лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції потрапили загалом близько 100 жителів України.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

21 травня міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками імунізації вакциною проти кору та краснухи виробництва компанії Serum Institute (Індія).