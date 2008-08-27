У Женеві відкривається Всесвітній конгрес з боротьби з раком

Серед головних проблем, які винесені на порядок денний конгресу, - заходи по вдосконаленню ранньої діагностики захворювання, забезпечення доступності сучасних форм лікування у всіх країнах і боротьба з палінням як однією з головних причин хвороби.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/, зараз в світі налічується більше 25 млн. чоловік, хворих раком. Щорічно число хворих збільшується на 11 млн. чоловік, а число смертельних випадків перевищує щороку 8 млн. чоловік. Прогнози експертів також несприятливі: до 2030 року число нових хворих щорічно збільшуватиметься на 16 млн. чоловік, а кількість летальних результатів досягне 11,5 млн. випадків. Від раку, за даними ВООЗ, сьогодні в світі помирають стільки ж людей, скільки від малярії, СНІДу і туберкульозу разом взятих.

Експерти відзначають певні успіхи в боротьбі з раковими захворюваннями в розвинених країнах, що, перш за все, обумовлено заходами по ранньому виявленню захворювання. Набагато гірше справа йде в країнах, що розвиваються, "де найближчими роками рівень смертності від подібної хвороби може зрости настільки, що це позначиться на соціально-економічному розвитку держав".

Тому, як відзначають організатори женевського форуму, "однією з основних тем дискусії на конгресі стане вироблення заходів міжнародної допомоги країнам, що розвиваються, в боротьбі з раковим захворюванням".

ami-tass.ru