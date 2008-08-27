На Донеччині через отруєння грибами померла трирічна дитина

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, сім`я з трьох осіб отруїлася дикорослими грибами. Мати, 1986 р.н., і батько, 1982 р.н., зібрали в лісі біля залізничної станції гриби, а потім приготували і з’їли. Цими ж грибами молоді батьки нагодували дитину.

Згодом усі троє почали погано почуватися і були доправлені в реанімаційні відділення двох лікарень Донецька. Врятувати життя дитині медикам не вдалося.