Тренування, що ефективно спалюють жири

Дієта без фізичних навантажень може дати лише тимчасовий результат. Краще всього дотримувати баланс – дієта і тренування. Це «золоте правило» схуднення.

При активному способі життя організм виробляє речовини, здатні розщеплювати жир, поліпшувати обмінні процеси, що поліпшує самопочуття і настрій.

Жироспалювальні тренування - одні з найпопулярніших видів тренувань для тих, хто вирішив зайнятися спортом.

Дуже важливим аспектом при цьому є тривалість таких тренувань.

У перші тридцять-сорок хвилин, як здебільшого витрачаються вуглеводи. А надалі процес продовжується в основному за рахунок жирів. Тому заняття, тривалістю менше сорока хвилин, просто не мають сенсу.

Важливо знати кілька правил:

- для того, щоб за допомогою тренувань ефективно спалювати зайвий жир слід спершу зміцнити своє здоров`я, тренувати свою витривалість;

- навіть в процесі малоінтенсивних зайнять і дотримання низькокалорійної дієти у людей зі слабкою фізичною підготовкою починається зміцнення м`язової системи, що може призвести до збільшення маси тіла, але, не варто боятися цього, оскільки паралельно спалюватимуться жирові запаси, а це означає, що зовнішній вигляд і тонус вашого організму поліпшиться;

- починаючи займатися з метою схуднення, не можна різко знижувати об`єм і різноманітність дієти, але, від жирів тваринного походження і рафінованих вуглеводів краще відмовитися, при цьому можна збільшити об`єм білкових продуктів, щоб не допустити виснаження м`язової маси, які при тренуваннях беруть активну участь у процесах, пов`язаних із спалюванням жиру;

-не варто поспішати і різко збільшувати навантаження і користуватися моно- і низькокалорійними дієтами;

- не варто і займатися самодіяльністю, тільки фахівець здатний скласти вам індивідуальну програму, щоб ви змогли уникнути проблем із здоров`ям.

Ідея жироспалювальних тренувань полягає в тому, що слід задіювати у роботі всі групи м`язів.