Чим небезпечний прихований голод?

Не завжди трапляється так, що ми з`їдаємо більше, ніж хотілося б лише через надмірний апетит, часто справа тут у прихованому голоді.

Напевно вам доводилося чути від своїх старших родичів про те, що продукти раніше були іншими. І цей факт визнають дієтологи. Причому це стосується не тільки смакових якостей, але і біохімічного складу тієї їжі, яку ми нині вживаємо. Тобто, ці показники зазнали істотних змін, причому не у кращий бік. Саме цей факт і штовхає нас до того, щоб збільшувати кількість з`їденого.

Це призводить до того, що ми набираємо зайві кілограми, адже наш організм хоч і унікальний, але не в змозі бути настільки вибірковим, щоб засвоїти з продукту лише корисні мікроелементи і вітаміни, а калорії залишити «за бортом».

Чому ж так зубожіли продукти? Та від того, що зубожів грунт, на якому вони вирощуються. А це призводить до того, що рослинна їжа втратила безліч своїх корисних елементів. Наприклад, в овочах знизилася наявність магнію на тридцять п`ять відсотків, а такого важливого елементу, як калій взагалі в два рази. Вміст заліза у зелені скоротився на сорок відсотків. У яблуках і апельсинах вміст вітаміну А скоротився на 66%.

Все це відбулося за останні півстоліття. Отже, якщо раніше було достатньо з`їсти один з цих фруктів, то тепер їх кількість повинна має бути не менше трьох, щоб досягти тієї ж кількості корисних елементів. Те ж саме можна сказати і про їжу не рослинного походження. Адже тварини і птиця харчуються тими ж неповноцінними рослинними кормами. Якщо в курячому м`ясі вміст вітаміну А скоротився приблизно на сімдесят відсотків, то в яловичині його взагалі практично немає. Це стосується і такого важливого елементу, як залізо, адже м`ясо завжди вважалося одним з його головних постачальників. Зараз заліза у м`ясі менше майже на тридцять відсотків. Навіть у тому випадку, коли ви харчуєтеся відповідно до законів дієтології, ретельно плануючи своє меню, і навіть відчуваєте себе цілком ситим, все одно ви не додаєте своєму організму необхідної кількості корисних мікроелементів. Саме цей факт і названий фахівцями прихованим голодом. І саме з цієї причини дієтологи радять приймати вітамінні комплекси.

Вітамінний сезон ще не закінчився. Тому у нас ще є можливість забезпечити себе корисною їжею, яка вирощується в приватному секторі з мінімумом хімікатів відходом. Отже не замінюйте натуральну їжу, вирощену на сільських городах, тим, що пропонують вам супермаркети.

Це позитивно позначиться на вашому здоров`ї і допоможе подолати прихований голод.