Інфекційний спалах на Закарпатті не пов`язаний з підтопленням

У період з 20.08. по 24.08.2008 в інфекційні відділення лікарень області було госпіталізовано 121 хворого на гостру кишкову інфекцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Міністерства охорони здоров`я України.

Спалах інфекційної хвороби не пов’язаний з підтопленням населених пунктів. Всі хворі на гостру кишкову інфекцію - працівники ТОВ “Ядзакі Україна”, що розташовано в с. Минай Ужгородського району.

В інфекційних стаціонарах знаходяться 110 хворих, виписано 11 хворих. У 38 хворих виділені збудники сальмонельозу, у 14 - золотистий стафілокок. Із загальної кількості виділених культур асоціація двох збудників підтверджена у трьох хворих.

Продовжуються лабораторні дослідження (бактеріологічні, вірусологічні, токсикологічні) відібраних проб харчових продуктів, питної води, змивів та матеріалу від хворих, працівників харчоблоку ТОВ “Ядзакі Україна”. Серед обстежених працівників харчоблоку закладу 11 осіб є носіями золотистого стафілококу. У стравах, досліджених бактеріологічно, виявлено золотистий стафілокок (в бульйоні, гречці, котлетах). Збудник сальмонельозу виділено при лабораторному дослідженні бульйону, картоплі фрі, фаршу із сала та яловичини, салату з капусти. Решта страв та сировини в стадії дослідження.

Заходи у вогнищі спалаху гострої кишкової інфекції тривають, обставини та умови, що сприяли виникненню епідемічного ускладнення уточнюються. Ситуація знаходиться на контролі державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.