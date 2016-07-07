В ЄС не бачать позитивних змін у системі охорони здоров’я України

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у рамках обговорення секторального співробітництва Каніс Нолан, старший координатор Глобального здоров’я ГД ЄК «Здоров’я», висловив занепокоєння Євросоюзу щодо ситуації в сфері охорони здоров’я України. Він наголосив на важливості впровадження сталих реформ сектору, зокрема забезпечення ефективного функціонування Центру громадського здоров’я та обрання його керівника, впровадження дієвого механізму державних закупівель лікарських засобів, затвердження програми вакцинації на майбутні роки, акумуляції внутрішніх ресурсів для забезпечення тривалої боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

В.о міністра МОЗ Віктор Шафранський запевнив європейську сторону у незмінності курсу України на наближення національного законодавства до директив ЄС та необхідності продовження відповідних реформ в секторі охороні здоров’я.

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Шафранський звернувся з проханням розглянути можливість участі України в Програмі здоров’я ЄС, а також залучення України до ініціативи e-Health. Він висловив переконання, що тісна співпраця та всебічна підтримка сторони ЄС дозволить досягти значного прогресу в сфері реформування охорони здоров’я вже найближчим часом.

У свою чергу представники ЄС запевнили у готовності продовжувати двосторонню співпрацю.