Чим шкідливе штучне запліднення для жінки?

У поточному році такому методу, як екстракорпоральне запліднення, виповнюється тридцять років. Погодьтеся, прекрасний вік, коли «юнацькі» помилки залишилися у минулому, а до старості ще далеко. А яка кількість жінок дістала можливість відчути радість материнства за цей період... Та все ж, багато з них мучать сумніви з приводу того, чи не зіпсує їхнє здоров`я втручання ззовні.

Чи існують протипоказання для штучного запліднення?

Так, на сьогодні їх лише два - коли жінка страждає на онкологічні або психічні захворювання. Але і в цьому випадку не все так просто. Перед тим, як жінка пройде курс штучного запліднення, вона має відвідати лікаря-онколога і отримати його дозвіл.

Внаслідок стимуляції може виникнути депресія, але, погодитеся, діагноз «безпліддя» може стати причиною ще глибшої депресії.

Часто ситуація з неврозами і депресивними станами посилюється після кількох невдалих спроб штучного запліднення. Можливо розвиток алергічних реакцій на стимулюючі препарати. При проведенні пункції яєчників зберігається ризик травмування судин і внутрішніх органів.

Також, не виключаються випадки невиношування вагітності.

Оскільки ЕКЗ є серйозним випробуванням для ендокринної системи жінки, то цілком імовірне порушення в її роботі, збільшення маси тіла і т.д.

Чимале значення має вік жінки, яка зважилася на такий метод вирішення проблеми безпліддя. А це означає, що у жінок після сорока років вищі шанси на те, що клімакс почнеться раніше покладеного терміну, що є стресом для її організму.

Можна чекати загострення хронічних гінекологічних захворювань. А в результаті використання спеціальних препаратів в боротьбі з цими загостреннями, цілком можливо виникнення проблем з печінкою.

Проте, усі ці проблеми - ніщо перед реальним шансом знайти щастя материнства, саме з цієї причини більшість жінок, навіть після перших невдач, не зупиняються і повторюють спроби знову і знову.