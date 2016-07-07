США надають Україні додаткові $ 23 млн на гуманітарну допомогу - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Джон Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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"І сьогодні я поінформував президента Порошенка, що Сполучені Штати нададуть близько 23 млн доларів додаткової негайної гуманітарної допомоги для тисяч людей, які постраждали від конфлікту на сході України", - заявив Керрі.