США надають Україні додаткові $ 23 млн на гуманітарну допомогу - Керрі
15:47, 07 липня 2016Країна
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США надають Україні додаткові 23 млн доларів на гуманітарну допомогу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Джон Керрі сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
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"І сьогодні я поінформував президента Порошенка, що Сполучені Штати нададуть близько 23 млн доларів додаткової негайної гуманітарної допомоги для тисяч людей, які постраждали від конфлікту на сході України", - заявив Керрі.
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