Учені продемонстрували механізм зародження життя
Використовували суміш із 25 компонентів
На конференції Американського хімічного товариства група хіміків із Великобританії поставили досвід, під час якого зі спеціальної суміші виникла молекула, здатна до самовідтворення.
Під час досліду вчені-хіміки використовували суміш із 25 компонентів (різних альдегідів і малеініміда), які були підібрані такими чином, що всі вони могли переходити один в одного хімічним шляхом.
Необхідно зазначити, що до початку експерименту суміш перебувала в рівновазі, тобто кількісне співвідношення її компонентів було постійним. А от коли експеримент розпочався, хіміки час від часу додавали туди певну кількість похідного малеініміда іншої будови.
Через певний час суміш на 93 відсотки складалася з клонів - якийсь компонент суміші використовував молекулу похідного малеініміда для перетворення в самовідтворюваний.
Учені вважають, що подібні процеси могли лежати в основі появи найперших молекул ДНК.