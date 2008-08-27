Електронна інформаційна система контролю за туберкульозом допоможе українським лікарям

У Міністерстві охорони здоров`я України стартувала програма місії організації "Наука управління в охороні здоров`я". Представники міжнародних неурядових організацій США Рікардо Меморія, Джоел Керавек презентували адаптовану електронну інформаційну систему в галузі контролю за туберкульозом фахівцям МОЗ. Під час роботи були визначені необхідні заходи для створення і впровадження в Україні згаданої електронної інформаційної системи.

Виступаючи на зустрічі, Рікардо Меморія зазначив, що програма успішно працює майже в десяти країнах світу. Разом з тим, кожна держава має свої певні особливості, тож для найбільш високої ефективності необхідно адаптувати запропоновану програму до реалій в Україні. Фахівці відзначають, що впровадження електронної системи дозволить пришвидшити обмін інформацією між регіонами та центром. При цьому система оснащена суттєвим захистом, що дозволяє кожному регіону володіти повною власною інформацією, не припускаючи користування інформаційною базою інших областей України. Єдиним центром, який матиме всеосяжну картину щодо захворюваності на туберкульоз в цілому по державі буде Міністерство охорони здоров`я. Не забули розробники програми і про права пацієнта. Інформація, що міститиметься в Інтернеті буде закритою, а доступ до неї матиме обмежене коло лікарів.

Електронна інформаційна система оперативно поповнюватиметься даними про підозру чи виявлення резистентної форми туберкульозу у громадян, перебіг хвороби та перелік призначених медпрепаратів для курсу лікування.

Презентована Інтернет-система інформуватиме про базу лікарських препаратів від моменту надходження їх та територію України до закінчення терміну придатності. Це дозволить контролювати ситуацію з забезпеченням лікарськими засобами в регіонах України, адже лікар може в режимі on-line визначати наявність того чи іншого препарату та замовити в разі необхідності.

Представники міжнародних організацій наголосили, що безперечною перевагою електронної системи є можливість прорахувати та спрогнозувати вартість лікування будь-якого хворого на підставі бази даних медпрепаратів.

Заступник міністра охорони здоров`я України Валерій Бідний подякував за надану Україні можливість запровадити електронну інформаційну систему в галузі контролю за туберкульозом та відзначив, що відсутній системний підхід до реєстру хворих значно ускладнює роботу лікарів в подоланні туберкульозу.

Голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь Петренко наголосив, що запровадження електронної системи - процес досить складний та тривалий. На початку вересня відбудуться тренінгові візити до Донецької та Львівської областей, під час яких регіональні фахівці ознайомляться з роботою електронної інформаційної системи.

Прес-служба МОЗ України.