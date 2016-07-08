У Києві за хабарі затримано заступника очільника МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва з посиланням на прокурора міста Роману Говду, сьогодні вночі завершилася тривала антикорупційна операція з викриття системного хабарництва за участі високопосадовця Міністерства охорони здоров'я України.

Правоохоронцями затримано "на гарячому" заступника міністра охорони здоров'я.

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Встановлено, що вказаний посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості в подальшому здійснювати належним чином свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції в Олександрівській лікарні Києва.

Заступника міністра та його спільника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням прокуратури м. Києва.