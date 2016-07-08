Затриманий заступник міністра Василишин ховав хабарі на дачі своєї доньки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою СБУ Василем Грицаком у Києві.

«П’ять разів ми фіксували отримання міченої частини хабара, і вчора під час п’ятого епізоду цього системного хабарництва був затриманий і Василишин Роман Йосипович, який привіз мічені гроші до дачі свої доньки, і його помічник у цій кримінальній оборудці Серняк, який зараз дає кримінальні покази», - заявив Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції в Олександрівській лікарні.