Чиновник-хабарник отримував щотижня до 100 тис грн тільки з одного урологічного відділення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою СБУ Василем Грицаком у Києві.

«Це була група змовників: пан Василишин, який до того був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні уродженця Донецька Серняка Юрія Петровича 1960 року народження, який став обіймати посаду директора урологічного центру цієї клінічної лікарні та особисто розподіляв лікарів по операціях», - сказав генпрокурор.

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За кожну з цих операцій "лікарі вимагали гроші в пацієнтів та здавали їх Серняку. Серняк ці гроші акумулював, і щотижня від 50 до 100 тис. грн лише з цього центру отримував заступник міністра», - заявив Луценко.