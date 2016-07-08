Василишин відмовився давати показання, його ж спільник вже "здав" кримінальну схему

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на спільному брифінгу з головою СБУ Василем Грицаком.

«Помічник у кримінальній оборудці Серняк зараз дає викривальні покази, підтверджуючи повністю кримінальну схему», - заявив він.

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«Сам Василишин від дачі показів відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції. Тим не менше, ми вважаємо, що в нас є всі підстави обґрунтовано підозрювати обох у порушенні статті 368 (Кримінального кодексу України) - незаконна винагорода, хабарництво, за якою і буде вестись слідство», - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

За словами генпрокурора, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.