ВООЗ: рівень материнської смертності в світі зростає

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) стурбовані тим, що одне з восьми завдань розвитку тисячоліття, яка полягає в скороченні до 2015 року на 75% рівня материнської смертності, залишиться невиконаною.

Як повідомляє Центр новин ООН, до 2005 року рівень материнської смертності в світі вдалося скоротити всього лише на 5% - з 430 до 400 випадків на 100 тисяч новонароджених. При цьому в країнах Африки на південь від Сахари число жінок, які помирають в ході пологів і вагітності, виросло. У країнах, що розвиваються, в цілому повмирає в сотні разів більше вагітних жінок, ніж в промислово розвинених державах. Так, в Афганістані при пологах і вагітності гине кожна шоста жінка. У США - одна з 2500, в Швеції - одна з 29 800. Таким чином, кожну хвилину при пологах і вагітності помирає одна жінка. У рік - 500 тисяч породіль.

Експерти ВООЗ вважають, що для скорочення до 2015 року рівня материнської смертності на три чверті необхідно підвищити якість медико-санітарної допомоги жінкам і забезпечити загальний доступ до служб охорони репродуктивного здоров`я

podrobnosti.ua