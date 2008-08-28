Немовлята реагують на обличчя із чотирьох місяців

Британські вчені з лондонського коледжу Біркбек провели дослідження й прийшли до висновку, що немовлята починають розпізнавати емоції іншої людини по обличчю не з шести місяців, як вважалося раніше, а із чотирьох.

Фахівці зазначають, що, використовуючи інфрачервону спектроскопію, вони спостерігали за тим, які ділянки мозку дитини реагують на пильний погляд іншої людини. У ході експерименту дорослі спочатку просто дивилися на немовля, а потім із посмішкою й піднятою бровою відводили погляд убік .

З`ясувалося, що на пильний погляд у немовляти реагували ті ж ділянки мозку, що й у дорослих, і вони здатні помічати такі невербальні сигнали при спілкуванні, як підведення однієї із брів під час посмішки, що виражає дружні почуття.

Хоча професор Марко Джонсон стверджує, що навіть новонароджені звертають увагу на вираз обличчя людини, особливо в той момент, коли ця людина дивиться на нього.

Фахівці також підкреслюють, що емоції, які передаються за допомогою виразу обличчя - це важлива частина взаємодії дітей і батьків, а також розвитку психіки дитини.

Раніше канадські вчені довели, що свої перші думки діти можуть формувати у віці восьми місяців, а от відрізняти добро від зла здатні вже у віці шести місяців.

korrespondent.net