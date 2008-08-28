На Полтавщині відкриють перший кризовий центр матері і дитини

У Полтавській області першого вересня запрацює перший кризовий соціальний центр матері і дитини для тимчасового проживання вагітних жінок і матерів з новонародженими дітьми.

Про це повідомила заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Надія М’ЯКУШКО. За її словами, в перший день осені в центрі чекають на перших матерів, які в нього заселяться. «У ньому тимчасово проживатимуть вагітні жінки і молоді матері, у яких виникли проблеми з сім`ями і житлом», – повідомила вона. Центр розташований на базі Омельницької сільської лікарні Кременчуцького району Полтавської області. В реконструкцію було вкладено близько 0,5 млн. грн. держбюджету. Центр розрахований на 10 матерів і 10 дітей.