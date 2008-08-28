Для чого потрібні компреси?

Якщо ми хочемо зняти біль без допомоги лікарських препаратів, то найчастіше для цих цілей використовуємо компрес. І, якщо робимо це правильно, то ефект досягаємо достатньо швидко.

Компреси сухі і холодні вологі

Сухі - кілька шарів марлі і вати, використовуються вони як запобіжний засіб при опіках, ранах, обмороженнях від негативних дій зовнішнього середовища, від попадання бруду і бактерій.

Такі компреси роблять зі стерильних матеріалів. Якщо ж говорити про холодні компреси, то вони використовуються при місцевих запаленнях, ударах, або ж при порушеннях серцебиття на область серця.

Їх також роблять з вищеперелічених матеріалів або серветки, складеної удвічі або вчетверо, заздалегідь змоченої в холодній воді, і як тільки вона починає нагріватися, компрес слід міняти на новий. Допомагають такі компреси і при головних болях, і надмірному нервовому збудженні, в цьому випадку вони накладаються на лоб або на область шиї, оскільки при такій процедурі знижується притік крові до голови.

Водні зігріваючі компреси

Цей вид компресів є багатошаровою серветкою або марлею, змоченою у воді і відтиснутою, але при цьому застосовуються додатково і інші матеріали. Зверху змоченої серветки накладається спеціальний компресний папір або ж плівка більшого розміру, ніж серветка, а на неї ще і будь-яка тепла тканина або хустка, які можна замінити шаром вати. Такий компрес ставиться зазвичай до декілька годин, а температура води повинна бути в межах двадцяти градусів. Зігріваючий компрес є прекрасним розсмоктуючим засобом, з цієї причини його використовують при місцевих запаленнях, артритах, бронхітах, ларингіті, трахеитах, фарингитах.

Гарячі компреси

Гарячі компреси використовуються переважно як болезаспокійливий засіб. Серветку для компресу змочують у воді, температура якої приблизно шістдесят градусів, швидко віджимають, не даючи їй вистигнути. Накладають на потрібну область і покривають папером або плівкою, після чого утепляють і фіксують за допомогою бинта або шарфа. Після десяти-п`ятнадцяти хвилин компрес міняють. Такі компреси є ефективним засобом при мігрені, яка розвивається на грунті спазму судин, при стенокардії, печінкових і ниркових кольках, спазмах мускулатури кишечника. Під впливом гарячих компресів відбувається розширення кровоносних судин в тканинах, вони зігріваються, відбувається їх швидше очищення від шкідливих речовин, і прискорюється процес розсмоктування.