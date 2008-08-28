Розвантажувальні дні найчастіше ми влаштовуємо після банкетів. Такі дні корисні тим, що вони не завдають абсолютно ніякої шкоди організму. Рекомендується проводити розвантажувальні дні раз на тиждень. Гречані розвантажувальні дні Гречана крупа багата різними мінеральними речовинами і вітамінами. Завдяки ній можна не тільки провести курс по поліпшенню роботи кишечника, але і позбавитися дерматологічних проблем. Крім того, гречка широко використовується як дієтичний продукт і дозволяє скинути ненависні зайві кілограми.

Гречку потрібно вживати без солі і спецій. Можна заливати її 1% кефіром, але не більше 1 літра в день. Також можна їсти несолодкі фрукти і пити воду в необмеженій кількості.

Готують гречку для розвантажувальних днів таким чином: заливають її крутим кип`ятком і дають настоятися ніч.

Розвантажувальні кефірні дні 1,5 літрів кефіру 1% жирності без цукру, вживати в 5-6 прийоми на добу з рівними інтервалами. Також до них можна в раціон додати 0,5-1 кг кисло-солодких або солодких фруктів, виключаючи банани і виноград.

Рибні розвантажувальні дні

Перехід на рибний день характеризується 5-разовим прийомом їжі з однаковими інтервалами між ними. Включає 1 прийом 100 грам нежирної риби, без солі + 100г свіжих овочів (капусти, огірків, помідорів).

М`ясні розвантажувальні дні При таких днях раціон складається з: 400 грам нежирної телятини або яловичини, звареної без солі + 100г свіжих овочів. Також можна пити 1-2 стакани несолодкого чаю або кави. Їжу необхідно розділяти на 5 рівних частин і вживати протягом дня з рівними інтервалами.

Сирні розвантажувальні дні Дані дні складаються з: 400г сиру + 0,5 літра кефіру. Вживається також, як і ряд інших дієт – в п`ять прийомів з рівним інтервалом між ними.

Овочеві розвантажувальні дні

Овочів при даному розвантаженні повинно бути не менше 1,5 кг можна різних, виключаючи картоплю. Овочі відварюються або уживаються в сирому вигляді.

Шоколадні розвантажувальні дні

Так, ви не помилилися – за допомогою шоколаду також можна схуднути! Для цього вам необхідно відмовитися від всіх продуктів, залишаючи тільки 80 г шоколаду або шоколадних батончиків, а також каву без цукру зі знежиреним молоком, яке п`ється через 3 години після їди.

Розвантажувальна дієта від відомого дієтолога Маргарити Корольової

1 день: впродовж всього дня через 1,5 години випивати по 0,5 стакана нежирного кефіру. Об`єм кефіру в сумі повинен складати 1,2 літра.

2 день: 1,2 літра кефіру і 4 штуки середнього розміру картоплин.

3 день: 1,2 літра кефіру і 400г знежиреного сиру.

4 день: 1,2 літра кефіру і 8 штук свіжих огірків.

5 день: 1,2 літра кефіру і 1 ціла варена курка без жиру і шкіри.

6 день: 1, 2 літри кефіру і 400г відварної риби

7 день: повторення 1 дня розвантажувального тижня

Потрібно пам`ятати про те, що всі продукти готуються без солі, цукру і спецій. З другого по п`ятий день треба розбивати їжу на 8 прийомів. Дана розвантажувальна дієта дозволяє прибрати зайвих 2-3 кг.