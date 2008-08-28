Щорічно в світі від раку помирають 7,9 мільйонів людей

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/ Маргарет Чен переконана, що боротьба з раковими захворюваннями повинна стати одним з пріоритетних напрямів для забезпечення подальшого соціально економічного розвитку світу, країн, що перш за все розвиваються і бідних. Про це вона заявила напередодні на відкритті Всесвітнього конгресу з боротьби з раком.

Гендиректор ВООЗ зазначила, що щорічно в світі від раку помирають 7,9 млн. чоловік, при цьому 72 відсотки смертей "припадає на країни з низькими доходами населення". Вона пояснила це тим, що в багатьох країнах, що розвиваються і бідних, не розвинена система медичного страхування, і населення оплачує 100 відсотків витрат на лікування.

"Ці витрати щорічно виводять більше 100 млн. чоловік в світі за межу бідності", - підкреслила Чен. Оскільки такі витрати сприймаються населенням цих країн як "критичні", люди уникають звернень до лікарів на ранній стадії захворювання, що ускладнює лікування і збільшує ризик летального результату, пояснила вона. Тому, вважає Гендиректор ВООЗ, необхідні комплексні зусилля всієї світової спільноти для створення в бідних країнах "хоч би наближеної до сучасних вимог системи охорони здоров`я".

"На жаль, сьогодні практично немає жодної країни, де робляться достатні зусилля для боротьби з раком", - констатувала Чен. У зв`язку з цим вона особливо підкреслила необхідність ще більшої активізації боротьби з курінням як головною причиною захворювання.

"У боротьбі з раковими захворюваннями ми не починаємо з нуля, в багатьох країнах вже накопичений позитивний досвід ранньої діагностики і лікування. Тепер перед нами стоїть завдання знайти способи розповсюдження цих дорогих методик на всі регіони світу, щоб вони сталі доступні всім людям", - заявила гендиректор ВООЗ.

У роботі Женевського форуму, який продовжиться до 31 серпня, беруть участь 2,5 тис фахівців з усіх регіонів світу.

ami-tass.ru