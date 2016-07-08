Кабмін виділив 24 млн грн на діяльність Держслужби ліків і контролю за наркотиками

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові № 463-р від 1 липня, опублікованій на офіційному сайті Кабміну.

«Уряд забезпечив фінансування Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2016 році, що дасть змогу виконувати в повному обсязі завдання, покладені на Держлікслужбу (Державну службу України з лікарських засобів - УНІАН)», - наголошується в пояснювальній записці до постанови.

У документі зазначається, що 16,7 млн грн із заявлених 24 млн будуть спрямовані на виплату заробітних плат, а 1,1 млн грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Розпорядником бюджетних коштів Кабмін призначив Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Кабмін у рамках оптимізації роботи органів державної влади об'єднав Державну службу з питань лікарських засобів і Державну службу з контролю за наркотиками. Реорганізація відомства досі не завершена.

У травні поточного року окремі територіальні органи Держлікслужби, вичерпавши власні ресурси для виплати зарплат співробітникам, були змушені припинити роботу. Держлікслужба звернулася до уряду з проханням забезпечити фінансування відомства на частину року, щоб уникнути колапсу поставок лікарських засобів до України.

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У відповідь на це Міністерство охорони здоров'я зобов'язало відновити роботу всіх підрозділів. Як пояснила прес-служба МОЗ, фінансування Держлікслужби було припинено у зв'язку з невиконаним зобов'язанням щодо об'єднання з Держслужбою з контролю за наркотиками.

Експерти не раз закликали уряд прискорити реорганізацію, щоб відомство могло повноцінно забезпечувати роботу фармацевтичного ринку.