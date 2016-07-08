Суд обирає міру запобіжного заходу для екс-заступника міністра Василишина

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський на брифінгу в Києві.

За його словами, правоохоронними органами були проведені певні дії і задокументований факт передачі коштів, що стало підставою для затримання Василишина. «У Міністерстві охорони здоров’я були проведені слідчі дії, зокрема – у службовому кабінеті Василишина, був оглянутий в рамках слідчих дій його службовий автомобіль», - додав Шафранський.

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Він нагадав, що рішенням уряду Василишин тимчасово відсторонений від виконання обов’язків. «Станом на зараз, наскільки я поінформований, продовжується засідання суду, який має обрати запобіжний захід для підозрюваних», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

За даними ГПУ, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.