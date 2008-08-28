Що заважає схуднути?

Важко сьогодні знайти жінку, яка б не мріяла схуднути. Але на шляху до стрункості нас підстерігає немало пасток.

Пастка № 1. Боюся стати стрункою

У це важко повірити, але вже в першій бесіді з психологом нерідко з`ясовується, що жінка, що прийшла з наміром скинути зайву вагу, насправді боїться стати стрункою. Справляти враження «ідеальної» в її уявленні – це прямий шлях до того, щоб стати об`єктом чорної заздрості у подруг. Або викликати ревнощі чоловіка: а раптом звабить хтось інший?

Ваші дії. В цьому випадку, вважають фахівці, варто задуматися, чого варті така дружба і такий шлюб.

Пастка №2. Докори, що «проковтнули»

Ми говоримо: «проковтнути образу», «проковтнути докір». Іноді саме під час їжі зробити це легше в буквальному розумінні. До речі, з погляду психологів, гормональні порушення, які ведуть до зайвої ваги, – це порушення балансу, коли образи «приймаються», але не «віддаються».

Ваші дії. Знайдіть інший спосіб реагувати на колючі зауваження і докори. Допомогти в цьому вам може професійний психолог, який переведе неусвідомлене вами в область «усвідомлення».

Пастка №3. Дожити до ситих часів

Багато хто намагається схуднути, відмовляючись від солодкого, мучного, жирного. З психологічної ж точки зору наше тіло сприймає заборону на якісь продукти як покарання. У кожній його клітині генетично закладена така реакція: якщо їжі немає, значить, треба накопичити щось про запас. Відмічено: якщо ви вдаєтеся до голодань, розвантажувальних днів або строгої дієти, то з кожним разом вага зменшується все більш неохоче: наше тіло просто боїться «не дожити» до наступної їжі.

Відмовляючи собі в певній їжі, людина мимоволі з нетерпінням чекає, коли ж «стане можна». В результаті, коли бажаний результат досягнутий, вона розслабляється, накидається на їжу і кілограми дуже швидко повертаються.

Ваші дії. Заборони найчастіше неефективні. Успішніше справляється з проблемою зайвої ваги той, хто кожного разу усвідомлено ухвалює рішення: що краще з`їсти – шматок торта або яблуко, піцу або тарілку запечених овочів.

Пастка №4. Хто тут головний?

Пригадайте, серед кого більше всього крупних, повних людей. Серед великих начальників. Такі вирази, як «крупна фігура», «мати вагу в суспільстві», «міцно стояти на ногах», відображають ситуацію дуже точно.

Ваші дії. Усвідомивши, що саме таке уявлення про свою роль в сім`ї або суспільстві «виннне» в появі зайвих кілограмів, варто задуматися про те, як добитися відчуття власної значущості і пошани по-іншому: за допомогою зміни стилю спілкування, вдосконалення професійних навичок і т.д.

Пастка №5. Що говорить тіло?

Свою незадоволеність нашим чином життя воно висловлює з допомогою хвороб і зайвої ваги. Так, сексологи і сексопатологи давно відмітили: як тільки жінка в ліжку, замість того щоб одержувати задоволення, починає «виконувати подружній обов`язок», вона починає набирати зайву вагу. Енергія, яка не знаходить виходу в одному, знаходить його в іншому. Жінка товстшаєє, щоб перестати бути привабливою для некоханого чоловіка, щоб він «не міг дістатися до неї».

Ваші дії. Важливо навчитися не заглушати сигнали, що подаються вашим тілом, а, навпаки, прислухатися до них і робити правильні висновки.

Пастка №6. Даруйте, що я така.

Як тільки жінка розчаровується в собі і починає жити з відчуттям «вибачите, що я така», в ній відразу розчаровуються оточуючі. І ось їй вже здається, що вона і фахівець поганий, і мама погана, і дружина. Зав`язнувши в комплексах, така жінка починає рідше з`являтися на людях. І починає набирати зайву вагу.

Ваші дії. Навчіться себе любити, приймати такою, яка ви є. Підмогою в цьому можуть стати чоловік, що любить, подруга і професійний психолог.

Пастка №7. Їжа – це утіха

Починається все звичайно в ранньому дитинстві: дитина заплакала – їй замість уваги і ласки дали цукерочку. Так і далі: перехвилювалася – поїла, розсердилася – закусила. Такий умовний рефлекс може закріпитися на все життя.

Нерідко люди замінюють їжею сильні відчуття, яких їм не не вистачає, їдять від нудьги, щоб одержати задоволення.

Ваші дії. Збагатіть своє життя. Відмічено: коли ми зайняті цікавою справою, ми просто забуваємо про їжу.

АПЕТИТ. Є люди, які від пережитого хвилювання, стресу втрачають апетит. А є ті, у яких від будь-якого нервування бажання заморити черв`ячка, навпаки, розігрується. У такі дні варто відмовитися від будь-яких підсилювачів смаку, що підвищують апетит: від хрону, гірчиці, оцту, майонезу, приправ, до складу яких входить глютамат натрію. Загострюють відчуття голоду газовані напої і алкоголь. Пам`ятайте: пропущений обід або вечеря розпалюють апетит ще сильніше.

БУЛІМІЯ – неприборкна обжерливість, коли думки про їжу стають головним змістом життя. Відчуття насичення зникає, зникає і контроль над кількістю їжі, що поглинається: почавши їсти, людина не може зупинитися. Часто хворий, який страждає від нервової булімії і розкаюється від невтамованої обжерливості, прагне викликати у себе блювоту або застосовує послаблюючі засоби для звільнення організму від з`їденого. Булімія піддається лікуванню, тільки необхідно звернутися до фахівця, а не звважуватися на «спалювачі жиру», «пригнічувачі апетиту» та інші даремні прийоми.

ВАГИ. Якщо вам для жорсткого контролю за фігурою не обійтися без вагів, купуйте цифрові – вони точніші. А механічні капризні.

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