Дві операції по пересадці обличчя виявилися упішними

Китайські і французькі хірурги відзвітували про повний успіх двох операцій по пересадці обличчя за наслідками тривалих спостережень за станом пацієнтів. Нові дані фактично спростовують численні прогнози про нібито непереборні психологічні проблеми, що загрожують тим, хто переніс такі операції. Як з`ясувалося, пацієнти порівняно легко адаптуються до нової зовнішності: один з них навіть почав бачити себе з новим обличчям собою уві сні.

Докладні звіти про результати операцій по частковій пересадці тканин обличчя, проведених в Китаї і Франції, з`явилися в новому номері авторитетного медичного журналу The Lancet. Китайський і французький пацієнти стали другими і третіми в світі людьми, що успішно перенесли подібні хірургічні втручання.

Перша в світі часткова пересадка тканин нижньої третини обличчя – включаючи підборіддя, губи, частину носа і щік - була проведена француженці Ізабель Дінуар (Isabelle Dinoire) в листопаді 2005 року. Наступні дві операції, значно перевершували по складності перший досвід французьких хірургів.

Група лікарів з Четвертого військово-медичного університету Сіаню прооперувала знівеченого в результаті нападу ведмедя чоловіка в квітні 2006 року. Кігті і зуби дикої тварини нанесли китайцеві набагато серйозніші пошкодження, ніж собачі укуси, що спотворили Ізабель Дінуар. В ході операції за допомогою донорських тканин хірурги повністю реконструювали пацієнтові ніс, верхню губу, а також передню стінку верхньощелепного синуса (гайморової пазухи), частину очної ямки і скуласту кістку.

Таким чином, хворому пересадили не тільки м`які тканини, але і великі фрагменти лицьового скелета.

Операції по пересадці обличчя зустріли вельми неоднозначний відгук. Багато фахівців дорікали колегам недооцінкою можливих психічних ускладнень, що підстерігають пацієнтів.

Досвід трьох успішних пересадок свідчить про надуманість подібних побоювань. Навпаки, з одним з пацієнтів відбулося щось зворотне: через місяць після операції чоловік, прооперований в Кертьєлі, заявив лікарям, що почав бачити себе уві сні з новою зовнішністю. Серйозних психічних відхилень, всупереч похмурим прогнозам, не було зафіксовано ні у одного з хворих.

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