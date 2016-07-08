Шафранський прокоментував затримання свого заступника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, коментуючи затримання свого заступника Романа Василишина.

«Це дуже прикрий випадок, дуже ганебний випадок, який, власне, є неприпустимим ні для посадовця такого високого рівня, ні для будь-кого, хто таким чином пробував наживатися та вибудовувати ті незаконні схеми отримання кошті,в по яких зараз підозрюється Василишин та його посібник», - сказав в.о. міністра.

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«Для мене особисто і для колективу МОЗ, і переконаний, що для переважної більшості медиків нашої країни, спроби заробляти кошти на житті хворих є неприпустимими», - наголосив Шафранський.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

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За словами генпрокурора Юрія Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.