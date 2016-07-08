Василишин перебуває зараз на лікарняному

Затриманий за хабарництво заступник міністра охорони здоров’я Роман Василишин вчора повідомив, що перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський на брифінгу в Києві.

Читайте такожШафранський прокоментував затримання свого заступника«Я з ним (Василишиним – УНІАН) останній спілкувався вчора зранку, коли він мені зателефонував, це було приблизно 9-та ранку, про те, що в нього виникли проблеми зі здоров'ям, щось там на кшталт пошкодження м'язу ноги», - повідомив Шафранський.

«Він зранку звернувся до лікаря, і потім він мене поінформував СМСкою про те, що йому лікарі відкрили лікарняний, рекомендували йому спокій станом до понеділка. Я йому СМСкою побажав одужання, після того ми з ним не спілкувалися», - заявив в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

Читайте такожЗатриманий заступник міністра Василишин ховав хабарі на дачі своєї донькиЗа словами генпрокурора Юрія Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.