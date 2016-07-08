Шафранський обіцяє провести внутрішні розслідування у МОЗ

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський обіцяє провести внутрішні розслідування щодо інших співробітників МОЗ у разі потреби та відповідного запиту від правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

«Якщо виникне така необхідність, то будуть проведені внутрішні розслідування, але станом на зараз ми поки що не маємо запитів від представників правоохоронних органів, що це потрібно робити щодо інших співробітників Міністерства охорони здоров’я», - заявив Шафранський.

«Сьогодні зранку вони (правоохоронці – УНІАН) відвідали міністерство. Вони проведи слідчі дії в кабінеті Василишина та оглянули його службовий автомобіль, МОЗ не чинило перешкод», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримано заступника міністра охорони здоров’я Романа Василишина, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

Читайте такожШафранський прокоментував затримання свого заступникаЗа словами генпрокурора, Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. Директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.