Суд відпустив чиновників ДержСЕС, підозрюваних у хабарництві
Солом'янський районний суд Києва відпустив Протаса і Чепурного під заставу в розмірі 413 тис. гривень і 250 тис. гривень і зобов'язав внести цю суму протягом 5 днів.
Захист чиновників Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса і Олександра Чепурного, підозрюваних у хабарництві заявляє про внесення за них заяви.
За словами адвоката Протаса Максима Джеваги, повна сума застави 413 тисяч гривень була внесена в четвер, пише "Українська правда".
Адвокат зазначив, що спочатку Протас вніс особисті 22 тисячі гривень, потім його мама внесла ще близько 100 тисяч гривень.
Решту суми, за словами Джиги, внесли тесть і мама підозрюваного, взявши позику в банку.
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Також захисник зазначив, що 7 липня була подана апеляційна скарга на запобіжний захід Протасу.
"Дана запобіжний захід не є правильною. Тому що підозра необґрунтованою", – заявив Джевага.
Адвокат зазначив, що підозри Протасу базуються на матеріалах негласних слідчих дій Національного антикорупційного бюро і не доступні стороні захисту.
Адвокат Чепурного Костянтин Глоба також заявив про внесення 250 тисяч гривень застави.
Він не уточнив, хто саме вніс заставу за Чепурного.
Як повідомлялося, 2 липня співробітники Національної поліції і Національного антикорупційного бюро затримали Чепурного і виконуючого обов'язки голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса за підозрою в розкраданні бюджетних коштів.
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