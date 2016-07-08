Суд відпустив чиновників ДержСЕС, підозрюваних у хабарництві

​Захист чиновників Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса і Олександра Чепурного, підозрюваних у хабарництві заявляє про внесення за них заяви.

За словами адвоката Протаса Максима Джеваги, повна сума застави 413 тисяч гривень була внесена в четвер, пише "Українська правда".

Адвокат зазначив, що спочатку Протас вніс особисті 22 тисячі гривень, потім його мама внесла ще близько 100 тисяч гривень.

Решту суми, за словами Джиги, внесли тесть і мама підозрюваного, взявши позику в банку.

Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затримано Протаса, зараз допитують головних санлікарів областей

Також захисник зазначив, що 7 липня була подана апеляційна скарга на запобіжний захід Протасу.

"Дана запобіжний захід не є правильною. Тому що підозра необґрунтованою", – заявив Джевага.

Адвокат зазначив, що підозри Протасу базуються на матеріалах негласних слідчих дій Національного антикорупційного бюро і не доступні стороні захисту.

Адвокат Чепурного Костянтин Глоба також заявив про внесення 250 тисяч гривень застави.

Він не уточнив, хто саме вніс заставу за Чепурного.

Як повідомлялося, 2 липня співробітники Національної поліції і Національного антикорупційного бюро затримали Чепурного і виконуючого обов'язки голови Державної санітарно-епідеміологічної служби Святослава Протаса за підозрою в розкраданні бюджетних коштів.

.