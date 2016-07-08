Заступник глави МОЗ не мав прямого впливу на Олександрівську лікарню

Затриманий за хабарництво заступник міністра охорони здоров’я України Роман Василишин не мав прямого впливу на столичну Олександрівську лікарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«До його (Василишина – УНІАН) обов'язків не входило безпосереднє керування Олександрівською лікарнею, в його обв’язки входило керування апаратом Міністерства охорони здоров’я, тобто він забезпечував діяльність, розробку документації, своєчасність опрацювання документів, взагалі забезпечення життєдіяльності МОЗ», - сказав Шафранський.

Читайте такожШафранський обіцяє провести внутрішні розслідування у МОЗ«В той же час останні два місяці до його кураторства входив лікувальний напрямок, входив напрямок реформування системи охорони здоров’я, тобто прямого впливу чи адміністративного чи будь-якої можливості кадрових впливів на Олександрівську лікарню він на посаді заступника міністра не мав», - додав Шафранський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві було затримано заступника міністра охорони здоров’я Василишина, який вимагав побори з лікарів за можливість робити операції у столичній Олександрівській лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка, директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.

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Проти заступника міністра та його спільника відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).