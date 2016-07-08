Концепцію реформування охорони здоров'я обіцяють до 15 липня

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський прогнозує, що розробка концепції трансформації системи охорони здоров'я буде завершена до 15 липня та буде винесена на обговорення колегії МОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

"Сьогоднішнє затримання (за систематичні побори з лікарів заступника міністра охорони здоров’я Романа Василишина - УНІАН) є прикладом ефективної дії і взаємодії правоохоронних органів. Але що МОЗ робить для того, щоб ми, скажімо так, відійшли від цієї ганебної практики - це запровадження концепції трансформації системи охорони здоров'я. Те, над чим ми зараз працюємо", - сказав в.о міністра.

"Повинен проінформувати, що ми закінчуємо розробку цієї концепції. До речі, зараз після цього брифінгу, я проводжу чергову робочу нараду по розробці концепції трансформації, яку ми повинні завершити і винести на обговорення колегії МОЗ, яка відбудеться 15 числа", - додав Шафранський.

Він зазначив, що після цього концепція буде винесена на засідання Кабміну у третій декаді липня.

"Я сподіваюся, що вона буде затверджена урядом. Там є покроковий план з термінами, нормативними документами, як повинні буди напрацьовані", - зазначив в.о. міністра.