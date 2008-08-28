Генетики вступають в боротьбу з глухотою

Американські біологи за допомогою генетичних методів виростили клітини чутливих слухових волосків, розташованих у внутрішньому вусі, що надалі допоможе створити засіб для позбавлення людей від глухоти.

Однією з найпоширеніших причин глухоти є пошкодження внутрішнього вуха, зокрема, так званого равлика - спіралевидного органу, усередині якого знаходяться слухові волоски. Коливання цих волосків, викликані звуковими хвилями, перетворяться в нервові сигнали, завдяки чому ми і чуємо звуки. При народженні у кожної людини близько 30 тисяч таких волосків, і вони не відновлюються. Їх втрата із-за інфекції, старіння, генетичних захворювань, гучного звуку, вживання деяких ліків, приводить до невиліковної глухоти.

Вчені з університетів Вісконсін-Медісон, Орегона, Стенфорда, Юти ввели зародкам мишей ген Atoh1. Цей ген викликав перетворення звичайних клітин в клітини слухових волосків. Учені вважають, що їх робота відкриває перспективи для розвитку принципово нових засобів лікування глухоти у людей

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