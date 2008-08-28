Творча професія продовжує життя

Щоб жити довго і щасливо, слід вибирати собі більш творчу спеціальність. Так вважають американські вчені Університету Техасу в Остіні.

За даними проведеного ними дослідження, у людей, що виконують творчу роботу, стан здоров`я набагато кращий, ніж у тих, хто із дня в день робить одне і те ж.

Вчені упевнені, що цікава професія, яка дозволяє вчитися і вирішувати складні проблеми, що вимагають неординарних рішень, сприяє не тільки поліпшенню фізичного стану, але навіть компенсує недолік грошей. Дослідження показали: творчість чинить на людей такий же позитивний вплив, як і збільшення матеріального статку в 15 разів. Якщо ж подібна робота ще і добре оплачується, то здоров`я людини ще краще. До такого висновку дослідники прийшли, вивчаючи впродовж декількох років 2,5 тисячі американців.

Крім всього вищесказаного можна додати і те, що творчі люди виглядають на шість - сім років молодшими за своїх однолітків. Тому дослідники високо оцінюють вплив подібної роботи на сучасну людину.

До речі, під словом "творча" учені розуміють професію з певними менеджерськими функціями, що вимагає аналізу великої кількості інформації і пошуку нестандартних рішень. Отже, якщо ви відчуваєте себе некомфортно і відчуваєте, що здоров`я погіршилось, варто задуматися. Може, ви вибрали собі не ту спеціальність?

Будьте уважні. Адже є робота, яка дійсно може довести до гробової дошки. Тоді як американські дослідники вивчали "творців", англійські вчені визначили ті спеціальності, які якнайгіршим чином впливають на наше здоров`я.

Якщо вірити британцям, то до підвищеного холестерину в крові і серцевих хвороб більше всього схильні водії таксі, тому англійці вважають цю професію найбільш небезпечною для здоров`я. Справа не в тому, що на таксистів часто нападають і б`ють чим-небудь важким по голові. До таких наслідків приводить малорухливий спосіб життя і нездорове харчування. Отже життя таксиста важке і непоказне.

Наступними в списку несприятливих професій йдуть юристи, вчителі і агенти по торгівлі нерухомістю. Вони хоч і рухаються більше, ніж таксисти, зате часто потрапляють в стресові ситуації. Це, звичайно, не кращим чином позначається на їх серцево-судинній системі

last24.info/read